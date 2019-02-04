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Криминал | Семейные скандалы довели жителя Городищенского района до гибели

04.02.2019|14:13
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29-летний житель села Русский Ишим Городищенского района обвиняется в убийстве мужа сестры. Преступление было совершено в пятницу, 1 февраля.

По данным следствия, накануне сельчанин употреблял спиртное у своего родственника и остался у него ночевать. На следующий день хозяин рассказал гостю, что муж его сестры, будучи пьяным, в очередной раз устроил семейный скандал.

Мужчина решил выяснить отношения с дебоширом. Приехав в деревню Садовку, где живет сестра, он начал предъявлять ее мужу (своему зятю) претензии по поводу его поведения. Тот в свою очередь попросил не вмешиваться в его семейную жизнь.

Разозлившись, сельчанин схватил кувалду и дважды ударил зятя по голове, а затем вытащил его на улицу и вонзил в шею нож.

Хлынула кровь, и вскоре жертва перестала подавать признаки жизни. Агрессор оттащил тело за сарай и припорошил снегом. Понимая, что труп все равно будет обнаружен, он позвонил своей сестре и сообщил о том, что убил ее мужа.

«Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве. Решается вопрос о его заключении под стражу. Устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Источник — фото: penza.sledcom.ru
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