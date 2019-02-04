04.02.2019 | 16:11

Пензенский районный суд вынес приговор 33-летнему жителю областного центра, обезобразившему лицо своему приятелю.

Мужчины были знакомы с детства. В момент, когда произошел инцидент, они вместе отмечали день рождения. Застолье перешло в ссору, а затем и в драку.

Приятель ударил собутыльника кулаком в лицо, повалил на землю и сел сверху. Однако тот решил не сдаваться. Он вцепился сопернику зубами в нос и, несмотря на крики боли, откусил хрящи и мягкие ткани правого крыла и часть верхушки органа обоняния.

Подсудимый полностью признал свою вину и добровольно возместил потерпевшему ущерб. Суд учел, что у него имеются двое маленьких детей и вскоре должен родиться третий. Поэтому виновник увечья приговорен к условному лишению свободы на 2 года с 3-летним испытательным сроком.

«Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.