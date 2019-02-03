03.02.2019 | 10:23

В Заречном сотрудники Росгвардии задержали двух женщин, подозреваемых в ограблении магазина на проспекте Мира. Их добычей стала бутылка водки.

По словам продавца, женщины взяли алкоголь с витрины и убежали из магазина. Его сотрудники нажали кнопку тревожной сигнализации.

Через минуту на место подъехал экипаж группы задержания вневедомственной охраны. Им рассказали о произошедшем и показали запись с камеры видеонаблюдения.

«Получив приметы подозреваемых, стражи порядка приступили к их поиску. Отрабатывая внутриквартальную территорию, росгвардейцы заметили двух женщин, схожих по описанию. Одна из них несла в руках бутылку, которую бросила в сугроб, увидев приближающийся патрульный автомобиль», - сообщили в ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Подозреваемых задержали, продавец их опознал. Для дальнейшего разбирательства злоумышленниц передали сотрудникам полиции.