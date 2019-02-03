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Криминал | В Заречном двух женщин задержали из-за бутылки водки

03.02.2019|10:23
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В Заречном сотрудники Росгвардии задержали двух женщин, подозреваемых в ограблении магазина на проспекте Мира. Их добычей стала бутылка водки.

По словам продавца, женщины взяли алкоголь с витрины и убежали из магазина. Его сотрудники нажали кнопку тревожной сигнализации.

Через минуту на место подъехал экипаж группы задержания вневедомственной охраны. Им рассказали о произошедшем и показали запись с камеры видеонаблюдения.

«Получив приметы подозреваемых, стражи порядка приступили к их поиску. Отрабатывая внутриквартальную территорию, росгвардейцы заметили двух женщин, схожих по описанию. Одна из них несла в руках бутылку, которую бросила в сугроб, увидев приближающийся патрульный автомобиль», - сообщили в ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Подозреваемых задержали, продавец их опознал. Для дальнейшего разбирательства злоумышленниц передали сотрудникам полиции.

Источник — фото vk.com/rosgvardpenza
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Гость|03.02.2019 10:40|

Глупые зареченские бабы. В ПЕнзе женщина стоит сейчас не менее 1500 руб, а то и 2000 или 2500 руб. На двоих они в Пензе могли бы минимум 3000 руб за час заработать и купить себе по закону любую водку , да и закуску придачу.

Гость|03.02.2019 10:53|

Гость писал(a):

Глупые зареченские бабы. В ПЕнзе женщина стоит сейчас не менее 1500 руб, а то и 2000 или 2500 руб. На двоих они в Пензе могли бы минимум 3000 руб за час заработать и купить себе по закону любую водку , да и закуску придачу.

Пизнесмену. Сутенер что ли?

Гость|03.02.2019 10:55|

Да может они обе страшные, как атомная война)), хто ж их купит-то?

Гость|03.02.2019 10:59|

Гость писал(a):

страшные, как атомная война)), хто ж их купит-то?

Такой же как ты несчастный.

Имя: Гость
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