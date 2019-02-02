02.02.2019 | 11:02

В Пензе полицейские проводят проверку по факту интернет-мошенничества. С соответствующим заявлением в правоохранительные органы обратилась 21-летняя местная жительница.

Она рассказала, что нашла на сайте avito.ru объявление о продаже квартиры и позвонила по указанному там телефону.

Трубку взял мужчина. Он попросил потенциальную покупательницу внести задаток в размере 4 000 рублей. Девушка перевела деньги на счет указанной незнакомцем банковской карты, после чего тот отключил телефон.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщили в пресс-службе Управления МВД РФ по Пензенской области.