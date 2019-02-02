Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|2 фев 2019|12:21
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-11oC
-10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-6oC
Завтра | Снег |
  75.15  |  $  65.66

Криминал | В Пензе девушка лишилась 4 000 рублей при подборе квартиры в Интернете

02.02.2019|11:02
Печать

В Пензе полицейские проводят проверку по факту интернет-мошенничества. С соответствующим заявлением в правоохранительные органы обратилась 21-летняя местная жительница.

Она рассказала, что нашла на сайте avito.ru объявление о продаже квартиры и позвонила по указанному там телефону.

Трубку взял мужчина. Он попросил потенциальную покупательницу внести задаток в размере 4 000 рублей. Девушка перевела деньги на счет указанной незнакомцем банковской карты, после чего тот отключил телефон.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщили в пресс-службе Управления МВД РФ по Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость|02.02.2019 11:09|

Без лоха и жизнь плоха!

Гость|02.02.2019 11:12|

А пасасать?

Гость|02.02.2019 11:14|

Не лишилась, а заплатила за подбор!

Гость|02.02.2019 11:17|

Надо еще у нее проверить лицензию на ПО.

Гость|02.02.2019 11:28|

Эти банковские карты сколько народу денег лишили. Раздать раздали карты,а обращаться грамотно не научили. Безнал-это зло.

Гость|02.02.2019 11:32|

Так ей и надо.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!