01.02.2019 | 15:45

Более 15 тысяч доз наркотиков изъяли полицейские у жителя Никольска 1992 года рождения - это около трех килограммов запрещенных веществ. Молодой человек привез их в областной центр.

«Задержание его происходило в тот момент, когда он начал делать закладки в лесополосе», - сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Власов.

В машине, на которой мужчина привез запрещенные вещества, находилась и его мать. Как выяснилось позже, женщина прекрасно знала, чем занимается ее отпрыск.

«Она выступала в роли закладчика и выполняла такую же роль, как ее сын», - добавил Алексей Власов.

Криминальной семье грозит суровое наказание - до 20 лет тюрьмы.