01.02.2019 | 12:39

39-летнюю жительницу Лунинского района, мать пятерых несовершеннолетних детей, наказали за кражу денег из банкомата.

3 октября прошлого года сельчанка пришла в магазин «Продукты» в Лунине и, подойдя к установленному там банкомату, заметила купюры в ячейке терминала (15 тысяч рублей).

«Осознавая, что деньги принадлежат неизвестному лицу, которое ранее осуществило операцию по получению денежных средств в этом терминале, она тайно похитила их из ячейки и покинула магазин», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Злоумышленницу вычислили, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, после чего женщина вернула украденное потерпевшему.

В итоге сельчанке назначили наказание в виде 100 часов обязательных работ. Приговор не вступил в силу.