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Криминал | В Лунинском районе мать пятерых детей украла деньги из банкомата

01.02.2019|12:39
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39-летнюю жительницу Лунинского района, мать пятерых несовершеннолетних детей, наказали за кражу денег из банкомата.

3 октября прошлого года сельчанка пришла в магазин «Продукты» в Лунине и, подойдя к установленному там банкомату, заметила купюры в ячейке терминала (15 тысяч рублей).

«Осознавая, что деньги принадлежат неизвестному лицу, которое ранее осуществило операцию по получению денежных средств в этом терминале, она тайно похитила их из ячейки и покинула магазин», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Злоумышленницу вычислили, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, после чего женщина вернула украденное потерпевшему.

В итоге сельчанке назначили наказание в виде 100 часов обязательных работ. Приговор не вступил в силу.

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Гость|01.02.2019 12:52|

Нашла она их,отдайте ей 25% от суммы.

Гость|01.02.2019 13:04|

Гость писал(a):

Нашла она их,отдайте ей 25% от суммы.

Матрица в действии. Женщина нашла деньги, а тот кто в наше время забывает такие суммы они у него не последние. ТЖенщина не виновна.

Гость|01.02.2019 13:12|

Матрица в действии. Женщина нашла деньги, а тот кто в наше время забывает такие суммы они у него не последние. ТЖенщина не виновна.

Вот поражаюсь, все ноете здесь, что вокруг одни воры, все плохие, и здесь поощряете воровство... Я понимаю, что у таких нет разума, но вдумайтесь в матрицу. Если везде будут воры, то что будет впереди?

Гость|01.02.2019 13:15|

добавьте ей еще тысяч 50.пусть ребятишкам своим что нибудь подкупит, радость будет в семье!

Гость|01.02.2019 13:16|

Попробуйте воспитать пятерых с зарплатой видимо не очень большой, сразу будет понятно кто у нас в нашем БОЛЬШОМ ДОМЕ вор, а кто нуждающийся

Имя: Гость
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