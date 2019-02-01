01.02.2019 | 10:57

Житель Пензы был задержан после того, как попытался дать взятку сотруднику колонии.

Инцидент произошел 18 января. По просьбе знакомого, отбывающего наказание в колонии в поселке Лесном, мужчина выступил в роли посредника. Он передал старшему оперуполномоченному исправительного учреждения взятку в 30 тысяч рублей за то, чтобы тот передал осужденному мобильный телефон.

Однако сотрудники правоохранительных органов задержали пензенца после передачи взятки и изъяли деньги. Теперь ему инкриминируются дача взятки должностному лицу и посредничество во взяточничестве.

Уголовные дела возбуждены при взаимодействии сотрудников регионального Следственного комитета, отдела собственной безопасности УФСИН и УФСБ России по Пензенской области.

«Устанавливаются всех обстоятельства совершения коррупционных преступлений, идет закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.