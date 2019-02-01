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Криминал | Пензенец за взятку просил сотрудника колонии передать приятелю телефон

01.02.2019|10:57
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Житель Пензы был задержан после того, как попытался дать взятку сотруднику колонии.

Инцидент произошел 18 января. По просьбе знакомого, отбывающего наказание в колонии в поселке Лесном, мужчина выступил в роли посредника. Он передал старшему оперуполномоченному исправительного учреждения взятку в 30 тысяч рублей за то, чтобы тот передал осужденному мобильный телефон.

Однако сотрудники правоохранительных органов задержали пензенца после передачи взятки и изъяли деньги. Теперь ему инкриминируются дача взятки должностному лицу и посредничество во взяточничестве.

Уголовные дела возбуждены при взаимодействии сотрудников регионального Следственного комитета, отдела собственной безопасности УФСИН и УФСБ России по Пензенской области.

«Устанавливаются всех обстоятельства совершения коррупционных преступлений, идет закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Источник — фото: penza.sledcom.ru
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Гость|01.02.2019 11:11|

Ну вот как раз случай непреодолимой силы и по новым правилам от ответственности фигуранты должны быть освобождены.

Гость|01.02.2019 11:41|

лишили свободы по приговору...НО НЕ СВЯЗИ С БЛИЗКИМИ...когда до вас это ДОЙДЁТ...телефонные звонки с ИК разрешены ЗАКОНОМ РФ . но чтоб позвонить надо написать заявление и тд..короче ГЕМОРОЙ..а так достал с кармана и толкнулся .....ОБЩЕНИЕ ЭТО ЖИЗНЬ.. общайтесь больше и не будЬте НЕГОДЯИМИ....

Гость|01.02.2019 11:50|

Так за получение взятки тоже статья

Имя: Гость
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