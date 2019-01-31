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Криминал | Житель Малой Сердобы не смог купить мотоцикл за «5 000 дублей» и угнал его

31.01.2019|15:45
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31-летнего жителя Малой Сердобы признали виновным в покушении на мошенничество и угоне.

В середине июля 2017 года мужчина решил купить у знакомого мотоцикл за 4 000 рублей, но вместо денег принес на сделку «5 000 дублей» «Банка приколов».

Хозяин транспортного средства почуял подвох и отказался продавать «железного коня».

Однако сельчанин не отступил. Через некоторое время он пришел во двор знакомого и вывел мотоцикл на проезжую часть. Мужчина катался на нем по селу, пока хозяин его не заметил и не остановил.

Злоумышленник полностью признал свою вину, ему назначили наказание в виде года лишения свободы условно. 29 января приговор вступил в силу, сообщили в Малосердобинском районном суде.

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Гость|31.01.2019 16:13|

Видно стоящий мотоцикл. Запал парень и попал.

Гость|31.01.2019 16:24|

Идиллия. В это истории всё прекрасно и всем хорошо.

Гость|31.01.2019 16:33|

Вопрос знатокам. Если я на билет банка приколов скажем 5000 рублей куплю джинсы настоящие Левис в Красных холмах я являюсь мошенником или нет если потом докажу в суде что это них... не Левис а какой-нибудь Луиз или Луйс))))

Гость|31.01.2019 16:37|

Продавца может оштрафуют, если докажут что он штаны продавал как фирменные Ливайс. А тебе то же что и покупателю спортбайка.

Имя: Гость
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