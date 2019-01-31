31.01.2019 | 15:45

31-летнего жителя Малой Сердобы признали виновным в покушении на мошенничество и угоне.

В середине июля 2017 года мужчина решил купить у знакомого мотоцикл за 4 000 рублей, но вместо денег принес на сделку «5 000 дублей» «Банка приколов».

Хозяин транспортного средства почуял подвох и отказался продавать «железного коня».

Однако сельчанин не отступил. Через некоторое время он пришел во двор знакомого и вывел мотоцикл на проезжую часть. Мужчина катался на нем по селу, пока хозяин его не заметил и не остановил.

Злоумышленник полностью признал свою вину, ему назначили наказание в виде года лишения свободы условно. 29 января приговор вступил в силу, сообщили в Малосердобинском районном суде.