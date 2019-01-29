Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|29 янв 2019|15:33
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  75.88  |  $  66.34
 

Криминал | 29-летний житель Белинского забил родственника жены табуретом

29.01.2019|13:31
Печать

29-летнего жителя города Белинского признали виновным в убийстве 51-летнего родственника супруги.

12 июня около 22:00 мужчина приехал к двоюродному дяде жены, который жил в селе Тархово Белинского района. Он выгнал находившихся в доме друзей хозяина и предложил ему выпить. Застолье продолжалось всю ночь.

Под утро гость стал собираться домой. По его словам, в этот момент дядя ударил его по спине, обматерил и схватил нож. Не дожидаясь продолжения, молодой мужчина взял табурет и 10 раз ударил им собутыльника.

«Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы смерть потерпевшего наступила от открытой черепно-мозговой травмы», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Злоумышленника задержали и взяли под стражу. Суд назначил ему наказание в виде 9 лет 7 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в силу.

Источник — фото penza.sledcom.ru
0
0
0
0
 
Гость|29.01.2019 13:53|

То лавочками то стульями то табуретками убивают друг друга запретить эту мебель .

Гость|29.01.2019 14:01|

в Пензенской области табурет стал чрезвычайно опасным предметом, пора получать лицензию как на ружья на приобретение и пользование табуретом. И хранить их в специальном сейфе.

Гость|29.01.2019 14:34|

И наказание за ненадлежащий уход и неправильный режим хранения

Гость|29.01.2019 14:49|

Булыжник - оружие пролетариата, а табурет - оружие алкоголиата!

Гость|29.01.2019 15:01|

Запретить табуреты!!!

Гость|29.01.2019 15:25|

слишком много мебели стали производить в Буртассии, девать ее некуда, уже используют вместо оружия!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 