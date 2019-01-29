29.01.2019 | 13:31

29-летнего жителя города Белинского признали виновным в убийстве 51-летнего родственника супруги.

12 июня около 22:00 мужчина приехал к двоюродному дяде жены, который жил в селе Тархово Белинского района. Он выгнал находившихся в доме друзей хозяина и предложил ему выпить. Застолье продолжалось всю ночь.

Под утро гость стал собираться домой. По его словам, в этот момент дядя ударил его по спине, обматерил и схватил нож. Не дожидаясь продолжения, молодой мужчина взял табурет и 10 раз ударил им собутыльника.

«Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы смерть потерпевшего наступила от открытой черепно-мозговой травмы», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Злоумышленника задержали и взяли под стражу. Суд назначил ему наказание в виде 9 лет 7 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в силу.