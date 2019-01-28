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Криминал | Не вынеся измены, ревнивый пензенец едва не зарезал подругу и соперника

28.01.2019|13:40
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Ревность привела пензенца на скамью подсудимых, а его возлюбленную и ее нового поклонника - в больницу.

39-летняя женщина и 35-летний мужчина проживали как семья в доме № 49 на улице Клары Цеткин, хотя их брак и не был зарегистрирован. За несколько дней до инцидента пара поссорилась, и хозяйка выгнала сожителя из собственной квартиры.

9 декабря 2018 года он решил забрать оставленные там вещи и инструменты. Подошел к дому, разбил окно на первом этаже, влез в комнату и увидел свою женщину с другим.

Обуреваемый эмоциями пензенец схватил туристический нож, ударил 33-летнего соперника в грудь и выгнал его на улицу. Затем настала очередь неверной подруги: ослепленный яростью мужчина стал бить ее руками, ногами и ножом. Пока происходила расправа, раненый горожанин вызвал сотрудников полиции, которые задержали подозреваемого.

«Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому инкриминируется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью двух лиц», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Примечательно, что во время проведения следствия пензенец утверждал, что очень любит неверную подругу, и высказывал намерение жениться на ней, когда покинет места лишения свободы.

В свою очередь женщина и соперник обвиняемого подали судебные иски о возмещении им морального вреда - по 300 тысяч рублей каждый.

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Гость|28.01.2019 14:14|

penzainform.ru писал(a):

39-летняя женщина
penzainform.ru писал(a):
35-летний мужчина
penzainform.ru писал(a):
33-летнего соперника
Кажный новый всё моложе и моложе предыдущего... Ну и чё в тетке такого привлекательного? Квартира? Или у нее поперёк?

Гость|28.01.2019 14:17|

Телефонистка этой давалки нет ли?

Имя: Гость
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