28.01.2019 | 13:40

Ревность привела пензенца на скамью подсудимых, а его возлюбленную и ее нового поклонника - в больницу.

39-летняя женщина и 35-летний мужчина проживали как семья в доме № 49 на улице Клары Цеткин, хотя их брак и не был зарегистрирован. За несколько дней до инцидента пара поссорилась, и хозяйка выгнала сожителя из собственной квартиры.

9 декабря 2018 года он решил забрать оставленные там вещи и инструменты. Подошел к дому, разбил окно на первом этаже, влез в комнату и увидел свою женщину с другим.

Обуреваемый эмоциями пензенец схватил туристический нож, ударил 33-летнего соперника в грудь и выгнал его на улицу. Затем настала очередь неверной подруги: ослепленный яростью мужчина стал бить ее руками, ногами и ножом. Пока происходила расправа, раненый горожанин вызвал сотрудников полиции, которые задержали подозреваемого.

«Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому инкриминируется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью двух лиц», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Примечательно, что во время проведения следствия пензенец утверждал, что очень любит неверную подругу, и высказывал намерение жениться на ней, когда покинет места лишения свободы.

В свою очередь женщина и соперник обвиняемого подали судебные иски о возмещении им морального вреда - по 300 тысяч рублей каждый.