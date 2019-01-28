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Криминал | Бдительные пензенцы помогли задержать подвального воришку

28.01.2019|11:21
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В понедельник, 21 января, около 5:00 в правоохранительные органы поступил звонок от жителей одной из пензенских многоэтажек. По их словам, в подвал дома проник неизвестный мужчина.

По адресу оперативно прибыл экипаж вневедомственной охраны. Жильцы рассказали, что в окно видели человека с сумкой в руках, который быстро вышел из подвала.

Получив подробное описание подозреваемого, росгвардейцы приступили к его поиску. Вскоре на перекрестке улиц Чкалова и Гоголя они заметили похожего мужчину. При виде патрульной машины он решил скрыться во дворах, однако это ему не удалось.

Задержанным оказался 22-летний молодой человек. Для дальнейшего разбирательства его доставили в полицию.

«В сумке, которую подозреваемый попытался выбросить при задержании, находилась аккумуляторная батарея. Как оказалось, она была украдена из кладовой, принадлежащей одному из жильцов дома», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

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Гость|28.01.2019 11:36|

Просто чудик. Попался, глупый. Не будет воровать чужое. Теперь получит приличный срок.

Имя: Гость
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