25.01.2019 | 09:50

Пензенский предприниматель, чьей сферой деятельности является общественное питание, задолжал своим детям более миллиона рублей.

Сын давно стал взрослым, так и не получив алименты полностью. А вот для дочери-студентки возвращенный долг стал бы хорошим подспорьем в жизни.

«Однако 40-летнему мужчине проблемы его детей оказались не нужны. Частично расплатившись с сыном, он решил, что долг ему простят и выросший ребенок, и государство. Но дочери, как оказалось, тоже нужно платить алименты. И отец пропал. Однако розыск сделал свое дело, и ему вновь пришлось начать платить», - рассказали в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

Какое-то время алиментщик пересылал деньги исходя из официальной минимальной заработной платы, а затем вновь перестал платить.

После нескольких бесед с судебным приставом на предпринимателя был составлен административный протокол. Мировой судья назначил ему наказание в виде 20 часов обязательных работ. Мера подействовала лишь частично: после уборки в одном из МУПов мужчина оплатил 5 000 рублей.

«В середине января на бизнесмена было возбуждено уголовное дело. Возможно, более жесткие меры понудят должника вернуть детям принадлежащие им денежные средства», - резюмировали в пресс-службе ведомства.