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Криминал | Житель Каменского района убил младшего брата в гостях у друга

24.01.2019|17:58
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37-летнего жителя Каменского района осудили за убийство младшего брата.

Вечером 23 октября прошлого года мужчины выпили на дне рождения матери и пошли в гости к знакомому, который живет на станции Студенец. Там они продолжили застолье. Родственники ругались между собой, но хозяину поначалу удавалось их утихомирить.

«В ходе очередной ссоры младший брат начал вытаскивать старшего из помещения кухни. Последний разозлился на него, схватил со стола нож и ударил им один раз в область груди потерпевшего», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Экспертиза установила, что смерть 28-летнего мужчины наступила на месте происшествия от колото-резаного ранения грудной клетки, осложнившегося острой кровопотерей.

Виновному назначили наказание в виде восьми с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в силу.

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