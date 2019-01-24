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Криминал | В Вадинском районе директор МУПа оказался мошенником

24.01.2019|11:50
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Суд вынес приговор 47-летнему бывшему руководителю МУП «Агентство поддержки предпринимательства» Вадинского района. Он признан виновным в присвоении имущества организации и мошенничестве с использованием своего служебного положения.

Руководитель муниципального предприятия в период с 15 июля 2013 года по 20 июля 2016-го получал двойные оклады при уходе в отпуск. По его распоряжению главный бухгалтер агентства выдала ему из кассы 128 тысяч рублей.

В августе 2016 года директор дал главбуху устное указание перечислить на его счет 40 тысяч из средств организации.

В сентябре 2014 года по приказу руководителя главный бухгалтер зарегистрировал на свое имя крестьянско-фермерское хозяйство. Затем директор добился выделения «фермеру» за счет средств агентства поддержки предпринимательства двух товарных кредитов на сумму 521 995 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Суд приговорил должностное лицо к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком. В пользу агентства поддержки предпринимательства Вадинского района в счет возмещения материального ущерба с него взыскано 649 995 тыс. рублей.

После вынесения приговора директор агентства уволился.

«Осужденный обжаловал приговор, однако суд апелляционной инстанции оставил его без изменения», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Гость|24.01.2019 12:07|

А разве другие бывают?

Гость|24.01.2019 12:12|

penzainform.ru писал(a):

Суд приговорил должностное лицо к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно
Тут же как минимум умышленно мошенничество в особо крупном ? Тут должна быть конфискация и реальная посадка от 5 лет !

Гость|24.01.2019 12:20|

Вот самое гуманное правосудие ! А людей за повторное нарушение ПДД сажают на 3 года! А некоторым за убийство дают год колонии поселения-почему, что б вас всех ...

Гость|24.01.2019 12:27|

Интересно, а чтобы сказал по поводу такого приговора Лаврентий Павлович? Вот настоящий враг народа! Он воровал НАРОДНЫЕ деньги

Гость|24.01.2019 12:29|

перед законом все равны, но есть равнее

Гость|24.01.2019 13:03|

Разве только в Вадинске? А как поживает МУП Ленинского района? Ещё осенью приставы туда нагрянули, а директора нет, в бегах... Но деньги они исправно с жителей собирают.

Гость|24.01.2019 13:33|

Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://tok.pw/menblog

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