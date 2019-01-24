24.01.2019 | 11:50

Суд вынес приговор 47-летнему бывшему руководителю МУП «Агентство поддержки предпринимательства» Вадинского района. Он признан виновным в присвоении имущества организации и мошенничестве с использованием своего служебного положения.

Руководитель муниципального предприятия в период с 15 июля 2013 года по 20 июля 2016-го получал двойные оклады при уходе в отпуск. По его распоряжению главный бухгалтер агентства выдала ему из кассы 128 тысяч рублей.

В августе 2016 года директор дал главбуху устное указание перечислить на его счет 40 тысяч из средств организации.

В сентябре 2014 года по приказу руководителя главный бухгалтер зарегистрировал на свое имя крестьянско-фермерское хозяйство. Затем директор добился выделения «фермеру» за счет средств агентства поддержки предпринимательства двух товарных кредитов на сумму 521 995 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Суд приговорил должностное лицо к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком. В пользу агентства поддержки предпринимательства Вадинского района в счет возмещения материального ущерба с него взыскано 649 995 тыс. рублей.

После вынесения приговора директор агентства уволился.

«Осужденный обжаловал приговор, однако суд апелляционной инстанции оставил его без изменения», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.