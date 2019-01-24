24.01.2019 | 09:03

60-летний житель Пензы осужден за дачу взятки зареченскому судебному приставу.

Мужчина с марта 2018 года обязан выплачивать алименты на содержание супруги-инвалида. К июню из-за задолженности неплательщику временно ограничили выезд за границу.

В сентябре пензенец решил снять запрет, положив в тумбочку под письменным столом судебного пристава 10 000 рублей. Тот потребовал забрать деньги и сообщил о произошедшем руководителю и в отдел УФСБ.

2 октября 2018 года мужчина предпринял еще одну попытку. На этот раз он выбрал для взятки сумму в 15 000 рублей.

«Непосредственно после передачи денег противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Денежные средства изъяты следователем», - прокомментировала ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

Суд приговорил взяточника к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.