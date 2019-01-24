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Криминал | Пензенец не смог купить себе право выезда из России

24.01.2019|09:03
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60-летний житель Пензы осужден за дачу взятки зареченскому судебному приставу.

Мужчина с марта 2018 года обязан выплачивать алименты на содержание супруги-инвалида. К июню из-за задолженности неплательщику временно ограничили выезд за границу.

В сентябре пензенец решил снять запрет, положив в тумбочку под письменным столом судебного пристава 10 000 рублей. Тот потребовал забрать деньги и сообщил о произошедшем руководителю и в отдел УФСБ.

2 октября 2018 года мужчина предпринял еще одну попытку. На этот раз он выбрал для взятки сумму в 15 000 рублей.

«Непосредственно после передачи денег противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Денежные средства изъяты следователем», - прокомментировала ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

Суд приговорил взяточника к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

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Гость|24.01.2019 09:20|

А как же в горе и в радости? Гнида?

Гость|24.01.2019 09:28|

В заголовке слово купить должно быть в кавычках. А то и правда будут думать что можно купить. Эх журналисты

Гость|24.01.2019 09:59|

Цопако, детям своим же денег зажал, а неподкупных доблестных служителей порядка замаслить пытался! На 10 лет посадить надо было. Заграницу он захотел! Иш чего!

Гость|24.01.2019 10:07|

Гость писал(a):

А то и правда будут думать что можно купить.
"9 рублей - раз, 9 рублей - два, 9 рублей - три. Правосудие продано. " х/ф 12 стульев

Гость|24.01.2019 10:13|

Что ещё за алименты супруге инвалиду? Он ее что ли инвалидом сделал? Почему государство ей не платит, оно ей ничего не должно?

Имя: Гость
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