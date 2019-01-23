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Криминал | В Кондоле на таксиста напал пассажир с ножом

23.01.2019|17:35
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На окраине Кондоля на 37-летнего таксиста было совершено разбойное нападение. Молодой пассажир, угрожая похожим на нож предметом, забрал из бардачка 800 рублей и скрылся.

Водитель такси немедленно обратился в полицию. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Сотрудники уголовного розыска и участковые установили личность подозреваемого и задержали его. Предполагаемым злоумышленником оказался 22-летний местный житель. Таксист опознал напавшего на него человека.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которого будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Гость|23.01.2019 18:28|

знать

Гость|23.01.2019 18:50|

Это даже ни как в 90-е.Это как в 80-е.

Гость|23.01.2019 19:01|

В КондолЕ?

Гость|23.01.2019 19:10|

а где первый комментарий?

Имя: Гость
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