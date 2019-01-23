23.01.2019 | 17:35

На окраине Кондоля на 37-летнего таксиста было совершено разбойное нападение. Молодой пассажир, угрожая похожим на нож предметом, забрал из бардачка 800 рублей и скрылся.

Водитель такси немедленно обратился в полицию. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Сотрудники уголовного розыска и участковые установили личность подозреваемого и задержали его. Предполагаемым злоумышленником оказался 22-летний местный житель. Таксист опознал напавшего на него человека.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которого будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.