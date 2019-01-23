23.01.2019 | 12:44

В Пензе полицейские раскрыли кражу золотого браслета. Жертвой преступления стала продавец магазина на улице Ульяновской.

Потерпевшая сообщила, что в дневное время в отделе, где она работает, оставила без присмотра кошелек и оттуда пропал браслет.

«Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили причастность к совершению преступления 35-летней коллеги заявительницы», - сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Пензенской области.

Подозреваемая призналась в содеянном. Сейчас полицейские проводят проверку, по завершении которой будет принято процессуальное решение.