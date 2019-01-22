22.01.2019 | 13:27

Деревья, незаконно спиленные жителем Наровчатского района, привели его на скамью подсудимых.

5 ноября 2018 года сельчанин, вооружившись бензопилой, отправился в лесопосадки возле села Рузвель, предназначенные для защиты поля. Там он выбрал три березы и спилил их.

Ущерб, нанесенный администрации Наровчатского района Пензенской области, составил 7 905 руб. 70 коп. Этот размер считается значительным.

Сельчанин раскаялся в браконьерстве и возместил ущерб. В итоге суд назначил ему наказание в виде 80 часов обязательных работ.

«Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Наровчатского районного суда.