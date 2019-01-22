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Криминал | Житель Наровчатского района отработает 80 часов за срубленные березы

22.01.2019|13:27
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Деревья, незаконно спиленные жителем Наровчатского района, привели его на скамью подсудимых.

5 ноября 2018 года сельчанин, вооружившись бензопилой, отправился в лесопосадки возле села Рузвель, предназначенные для защиты поля. Там он выбрал три березы и спилил их.

Ущерб, нанесенный администрации Наровчатского района Пензенской области, составил 7 905 руб. 70 коп. Этот размер считается значительным.

Сельчанин раскаялся в браконьерстве и возместил ущерб. В итоге суд назначил ему наказание в виде 80 часов обязательных работ.

«Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Наровчатского районного суда.

Источник — фото: Pixabay.com
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Гость|22.01.2019 13:46|

А жрецы отработают?

Имя: Гость
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