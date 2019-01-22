22.01.2019 | 10:12

В Пензе возбуждено уголовное дело в отношении руководителя среднего звена одного из предприятий ОАО «Российские железные дороги» («РЖД»).

Его подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения, совершенном в период с ноября по декабрь 2018 года. Преступление выявили сотрудники транспортной полиции.

«Предметом преступного посягательства явились денежные средства ОАО «РЖД», незаконно выплаченные трем работникам предприятия железнодорожного транспорта за работу, якобы произведенную в выходные и праздничные дни. По договоренности незаконно полученное вознаграждение за труд работники передали будущему фигуранту возбужденного в дальнейшем уголовного дела», - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Транспортный прокурор взял ход расследования под личный контроль.