В Пензе возбуждено уголовное дело в отношении руководителя среднего звена одного из предприятий ОАО «Российские железные дороги» («РЖД»).
Его подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения, совершенном в период с ноября по декабрь 2018 года. Преступление выявили сотрудники транспортной полиции.
«Предметом преступного посягательства явились денежные средства ОАО «РЖД», незаконно выплаченные трем работникам предприятия железнодорожного транспорта за работу, якобы произведенную в выходные и праздничные дни. По договоренности незаконно полученное вознаграждение за труд работники передали будущему фигуранту возбужденного в дальнейшем уголовного дела», - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Транспортный прокурор взял ход расследования под личный контроль.
Нет! Руководитель не может. Это стрелочник виноват...