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Криминал | В Пензе руководителя предприятия ОАО «РЖД» заподозрили в мошенничестве

22.01.2019|10:12
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В Пензе возбуждено уголовное дело в отношении руководителя среднего звена одного из предприятий ОАО «Российские железные дороги» («РЖД»).

Его подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения, совершенном в период с ноября по декабрь 2018 года. Преступление выявили сотрудники транспортной полиции.

«Предметом преступного посягательства явились денежные средства ОАО «РЖД», незаконно выплаченные трем работникам предприятия железнодорожного транспорта за работу, якобы произведенную в выходные и праздничные дни. По договоренности незаконно полученное вознаграждение за труд работники передали будущему фигуранту возбужденного в дальнейшем уголовного дела», - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Транспортный прокурор взял ход расследования под личный контроль.

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Гость|22.01.2019 10:31|

Нет! Руководитель не может. Это стрелочник виноват...

Гость|22.01.2019 10:47|

Нету теперь стрелочников. Есть диспетчер. Вот с него спрашивайте.

Имя: Гость
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