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Криминал | В Пензе рабочий забрал инструменты коллеги и поехал в Казахстан

22.01.2019|17:42
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Устал быть наемным работником и решил открыть свой бизнес, причем в другом государстве. Так объясняет свой поступок 22-летний молодой человек, который совершил кражу из салона автотехсервиса, где он трудился последние месяцы.

«Я уже особо не помню, как это происходило, потому что сильно уставший был, двое суток не спал, но я знал, что в этом железном ящике находится дорогущий инструмент. Я решил заиметь его в свои руки», - рассказал подозреваемый.

При этом мужчина уверяет, что его буквально спровоцировал на преступление коллега по работе, которому и принадлежит похищенное.

«Напарник мой. Он покупал его постепенно, хвастался им постоянно. Тоже не очень хорошее качество - вызывать зависть у людей», - добавил мужчина.

В результате имущество стоимостью в несколько десятков тысяч рублей чуть было не оказалось за границей.

«Молодого человека с похищенными инструментами задержали сотрудники полиции в поезде на территории Самарской области. Со слов подозреваемого, он отправлялся к себе на родину в Казахстан, а похищенные вещи он хотел оставить себе, чтобы в дальнейшем оказывать услуги по ремонту машин», - сообщила следователь отдела ОП № 3 СУ УМВД России по г. Пензе Светлана Писарькова.

Задержанного ждет суд. За содеянное ему грозит до пяти лет тюрьмы.

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Гость|22.01.2019 19:10|

Вот и верь иностранцам! Если работал в техсервисе не официально,то строго наказать директора.

Гость|22.01.2019 19:50|

Ну и ну.

Гость|22.01.2019 19:52|

penzainform.ru писал(a):

в этом железном ящике находится дорогущий инструмент.
penzainform.ru писал(a):
в этом железном ящике находится дорогущий инструмент.
Стоил дорого или купили за дорого?

Гость|22.01.2019 19:54|

Это он сувениры прихватил.

Гость|22.01.2019 21:37|

Пензяки вы видели что в чемоданчике?разборный имитатор

Имя: Гость
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