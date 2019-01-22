Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|22 янв 2019|18:31
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  75.55  |  $  66.55
 

Криминал | Тамалинец выложил в соцсети интимные фото бывшей жены и поджег дом

22.01.2019|18:00
Печать

38-летнего тамалинца признали виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни и поджоге.

В мае прошлого года мужчина, поругавшись с бывшей женой, разместил на своей страничке в одной из социальных сетей ее интимные фотографии. Через несколько дней по просьбе женщины аккаунт злоумышленника заблокировали.

Но сельчанин не успокоился и в сентябре взялся за старое. Он снова выложил в Интернет снимки экс-супруги, но уже в другой соцсети. Потом сам их удалил.

«В результате преступных действий он без согласия потерпевшей распространил сведения о ее частной жизни, составляющие личную тайну, чем нарушил неприкосновенность ее частной жизни», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Помимо этого, утром 28 мая мужчина напился и поджег дом стоимостью более 1,2 млн рублей, в котором они раньше вместе жили.

В итоге суд назначил тамалинцу наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком на год и с возложением дополнительных обязанностей.

«Исковые требования в рамках уголовного дела истица не заявила», - добавила Светлана Артамонова.

0
0
0
0
 
Гость|22.01.2019 18:18|

Где фотки ?

Гость|22.01.2019 18:28|

Я как прочитал ржал минут пять . Каких дураёбов только нет .

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 