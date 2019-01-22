22.01.2019 | 18:00

38-летнего тамалинца признали виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни и поджоге.

В мае прошлого года мужчина, поругавшись с бывшей женой, разместил на своей страничке в одной из социальных сетей ее интимные фотографии. Через несколько дней по просьбе женщины аккаунт злоумышленника заблокировали.

Но сельчанин не успокоился и в сентябре взялся за старое. Он снова выложил в Интернет снимки экс-супруги, но уже в другой соцсети. Потом сам их удалил.

«В результате преступных действий он без согласия потерпевшей распространил сведения о ее частной жизни, составляющие личную тайну, чем нарушил неприкосновенность ее частной жизни», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Помимо этого, утром 28 мая мужчина напился и поджег дом стоимостью более 1,2 млн рублей, в котором они раньше вместе жили.

В итоге суд назначил тамалинцу наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком на год и с возложением дополнительных обязанностей.

«Исковые требования в рамках уголовного дела истица не заявила», - добавила Светлана Артамонова.