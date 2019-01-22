22.01.2019 | 12:02

71-летняя жительница Каменского района обратилась за помощью к полицейским: женщина стала жертвой мошенника, представившегося военнослужащим.

Потерпевшая рассказала, что разместила на сайте Avito.ru объявление о сдаче жилья в Пензе. Через некоторое время на него откликнулся мужчина, заявивший, что проходит военную службу в Нижнем Новгороде.

Незнакомец сообщил, что через два месяца собирается приехать в Пензу и хочет снять у пенсионерки жилье. «Военнослужащий» предложил горожанке пройти к банкомату, чтобы он смог перевести ей задаток в 7 000 рублей.

«Следуя инструкции незнакомца, заявительница совершила ряд манипуляций, после чего обнаружила, что перевела со счета своей карты деньги в сумме 5 742 рубля», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту мошенничества и пытаются установить причастных к совершению преступлению.