21.01.2019 | 15:41

В Кузнецком районе возбуждено уголовное дело о незаконной охоте, причинившей особо крупный ущерб Министерству лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Предварительно установлено, что в период с ноября по 21 декабря 2018 года около села Татарская Пенделка кто-то застрелил лося, чем нанес региональному минлесхозу ущерб на сумму 400 тысяч рублей.

«Ход расследования уголовного дела взят под контроль прокурором Кузнецкого района», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

24 ноября в Земетчинском районе браконьер застрелил косулю. Убийство животного выявили во время рейда сотрудники охотуправления и центра особо охраняемых природных территорий и акваторий.

В 2018 году официально зарегистрированными жертвами браконьеров стали как минимум 12 животных. Это пятнистые олени, лоси, косули. Их убивали в Городищенском, Бековском, Сердобском, Колышлейском, Пачелмском, Нижнеломовском, Бессоновском, Лунинском районах.