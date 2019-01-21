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Криминал | В Кузнецком районе ищут застрелившего лося браконьера

21.01.2019|15:41
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В Кузнецком районе возбуждено уголовное дело о незаконной охоте, причинившей особо крупный ущерб Министерству лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Предварительно установлено, что в период с ноября по 21 декабря 2018 года около села Татарская Пенделка кто-то застрелил лося, чем нанес региональному минлесхозу ущерб на сумму 400 тысяч рублей.

«Ход расследования уголовного дела взят под контроль прокурором Кузнецкого района», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

24 ноября в Земетчинском районе браконьер застрелил косулю. Убийство животного выявили во время рейда сотрудники охотуправления и центра особо охраняемых природных территорий и акваторий.

В 2018 году официально зарегистрированными жертвами браконьеров стали как минимум 12 животных. Это пятнистые олени, лоси, косули. Их убивали в Городищенском, Бековском, Сердобском, Колышлейском, Пачелмском, Нижнеломовском, Бессоновском, Лунинском районах.

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Гость|21.01.2019 16:00|

Дома кончилась работа,

Денэг нэту,жрать охота...

Гость|21.01.2019 16:14|

Твари! Они убили Бульвинкля!

Гость|21.01.2019 16:17|

Глухарь.

Гость|21.01.2019 16:18|

дайте мне этих петухов, я им хари обглодаю!

Гость|21.01.2019 16:19|

Ну а нам эта новость зачем ?

Имя: Гость
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