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Криминал | Троим жителям Золотаревки грозит до пяти лет лишения свободы за кражи

20.01.2019|14:01
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Трое жителей села Золотаревка Бессоновского района задержаны за серию краж в Пензе. Молодые люди, а им от 18 до 22 лет, вскрывали грузовые автомобили.

«Подозреваемые пояснили, что в вечернее время суток встретились в кафе, расположенном в поселке Золотаревка, где в ходе беседы один из товарищей предложил подзаработать, а именно совершить кражу аккумуляторных батарей, которые потом сдать в пункты приема металла. Договорившись, злоумышленники распределили между собой роли, согласно которым один человек должен был находиться за рулем личного автомобиля, второй - следить за окружающей обстановкой, а третий - снимать аккумуляторные батареи», - сообщил старший следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Алексей Алексеев.

Дождались ночи и отправились на дело. Мужчина - один из тех, чья машина пострадала от рук злоумышленников.

«Припарковал около дома на Антонова автомобиль «Валдай» и уехал из города в Никольск. Мне сотрудники утром позвонили о том, что украли аккумулятор», - сообщил потерпевший.

Всего за одну ночь злоумышленники вскрыли 12 автомобилей. Преступной троице удалось заработать 14 тысяч рублей, которые они поделили между собой. Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.

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Гость|20.01.2019 15:03|

Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/vopres

Гость|20.01.2019 15:11|

Воров по крупному не сажают,за мелочёвку пятерик.

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