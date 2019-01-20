20.01.2019 | 14:01

Трое жителей села Золотаревка Бессоновского района задержаны за серию краж в Пензе. Молодые люди, а им от 18 до 22 лет, вскрывали грузовые автомобили.

«Подозреваемые пояснили, что в вечернее время суток встретились в кафе, расположенном в поселке Золотаревка, где в ходе беседы один из товарищей предложил подзаработать, а именно совершить кражу аккумуляторных батарей, которые потом сдать в пункты приема металла. Договорившись, злоумышленники распределили между собой роли, согласно которым один человек должен был находиться за рулем личного автомобиля, второй - следить за окружающей обстановкой, а третий - снимать аккумуляторные батареи», - сообщил старший следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Алексей Алексеев.

Дождались ночи и отправились на дело. Мужчина - один из тех, чья машина пострадала от рук злоумышленников.

«Припарковал около дома на Антонова автомобиль «Валдай» и уехал из города в Никольск. Мне сотрудники утром позвонили о том, что украли аккумулятор», - сообщил потерпевший.

Всего за одну ночь злоумышленники вскрыли 12 автомобилей. Преступной троице удалось заработать 14 тысяч рублей, которые они поделили между собой. Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.