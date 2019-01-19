19.01.2019 | 12:32

Пачелмский районный суд вынес приговор местному жителю, признав его виновным в угрозе убийством и причинении легкого вреда здоровью.

В середине мая 2018 года нетрезвый мужчина, находившийся в конфронтации со своей знакомой, пригрозил ей убийством, а затем взял с крыши сарая топор, замахнулся и бросил в женщину.

Однако попал он не в сельчанку, а в ее маленькую дочку, стоявшую рядом с матерью. Девочка получила рану левого предплечья.

Дебошир, испугавшись собственных действий, сам оказал ребенку первую помощь до приезда медиков. Это стало смягчающим обстоятельством при вынесении приговора, так же как и наличие у подсудимого трех малолетних детей.

Однако служители Фемиды учли и отягчающие обстоятельства, к которым они отнесли состояние опьянения.

Примечательно, что мужчина не раз имел приводы в полицию, привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка, неповиновение правоохранителям и нанесение побоев. Его поведение неоднократно обсуждалось на совете общественности.

Суд отнес совершенные им преступления к категории небольшой тяжести и приговорил сельчанина к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Пр этом он не может без разрешения менять место жительства и должен периодически являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию.

«Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Пачелмского районного суда.