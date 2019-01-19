Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|19 янв 2019|19:43
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  75.58  |  $  66.33
 

Криминал | В области организованная группа продавала наркотики через Интернет

19.01.2019|17:01
Печать

В колонию строгого режима судьи отправили девять человек, которые через интернет-магазин распространяли наркотики на территории Пензенской области.

История преступления уместилась в 27 томах уголовного дела. В организованную группу вошли как жители Пензенского региона, так и уроженцы Оренбуржья. Они получали заработную плату, имели разные «должности» - от розничного курьера-закладчика до руководителя.

«Соучастники посредством обмена сообщениями в сети Интернет получали от руководителя группы информацию о местах расположения тайников с наркотическими средствами, после чего забирали из тайников наркотические средства и производили более мелкие закладки на территории города Пензы для последующего сбыта приобретателям», - сообщила прокурор управления областной прокуратуры Катерина Майорова.

Интернет-магазин просуществовал больше полугода благодаря конспирации, а также тому, что претендентов на работу ждал строгий отбор.

«В том числе и проверки на так называемую вшивость, когда дают определенные закладки и проверяют: человек выполнил или не выполнил, прикарманил, по-русски говоря, или начинает работать на эту организованную группу», - отметил судья Пензенского областного суда Юрий Кирьянов.

Судью, который рассматривал дело в апелляционной инстанции, удивил возраст одного из преступников - 64 года. Оказалось, в группу его вовлек сын, страдающий от пристрастия к запрещенным веществам.

«Разве можно говорить о какой-то помощи сыну, когда сам признает: в Саратове был, в Москве был, за наркотой ездил, ряд (два десятка) закладок разложил», - добавил судья.

При обыске задержанных и в тайниках обнаружили около четырех килограммов наркотических средств. Участники группы получили от пяти до восьми лет лишения свободы.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 