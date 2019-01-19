19.01.2019 | 17:01

В колонию строгого режима судьи отправили девять человек, которые через интернет-магазин распространяли наркотики на территории Пензенской области.

История преступления уместилась в 27 томах уголовного дела. В организованную группу вошли как жители Пензенского региона, так и уроженцы Оренбуржья. Они получали заработную плату, имели разные «должности» - от розничного курьера-закладчика до руководителя.

«Соучастники посредством обмена сообщениями в сети Интернет получали от руководителя группы информацию о местах расположения тайников с наркотическими средствами, после чего забирали из тайников наркотические средства и производили более мелкие закладки на территории города Пензы для последующего сбыта приобретателям», - сообщила прокурор управления областной прокуратуры Катерина Майорова.

Интернет-магазин просуществовал больше полугода благодаря конспирации, а также тому, что претендентов на работу ждал строгий отбор.

«В том числе и проверки на так называемую вшивость, когда дают определенные закладки и проверяют: человек выполнил или не выполнил, прикарманил, по-русски говоря, или начинает работать на эту организованную группу», - отметил судья Пензенского областного суда Юрий Кирьянов.

Судью, который рассматривал дело в апелляционной инстанции, удивил возраст одного из преступников - 64 года. Оказалось, в группу его вовлек сын, страдающий от пристрастия к запрещенным веществам.

«Разве можно говорить о какой-то помощи сыну, когда сам признает: в Саратове был, в Москве был, за наркотой ездил, ряд (два десятка) закладок разложил», - добавил судья.

При обыске задержанных и в тайниках обнаружили около четырех килограммов наркотических средств. Участники группы получили от пяти до восьми лет лишения свободы.