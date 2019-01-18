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Криминал | Пензенец насушил под своим забором 3,5 кг дикой конопли

18.01.2019|10:16
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41-летний житель Пензы предстанет перед судом за хранение наркотического вещества в крупном размере.

В июне - октябре 2018 года пензенец собирал на участке у своего частного дома дикорастущую коноплю. Растения он раскладывал для просушки прямо вдоль забора. Мужчина планировал использовать марихуану лично для себя.

В октябре 2018 года сотрудники полиции провели обыск и изъяли наркосодержащее растение. Общая масса высушенного вещества составила более 3,5 кг.

«После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено для рассмотрения в Железнодорожный районный суд Пензы», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Гость|18.01.2019 10:36|

Запасливый,но без мозгов.

Гость|18.01.2019 10:53|

Какое уголовное дело?!Он уничтожал сорняк на своём огороде и складывал у забора для получения гумуса!

Теперь ещё и за картофельную ботву сажать будут.

Гость|18.01.2019 11:06|

Щас вадяра дорогая лучше курануть

Имя: Гость
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