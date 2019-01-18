41-летний житель Пензы предстанет перед судом за хранение наркотического вещества в крупном размере.
В июне - октябре 2018 года пензенец собирал на участке у своего частного дома дикорастущую коноплю. Растения он раскладывал для просушки прямо вдоль забора. Мужчина планировал использовать марихуану лично для себя.
В октябре 2018 года сотрудники полиции провели обыск и изъяли наркосодержащее растение. Общая масса высушенного вещества составила более 3,5 кг.
«После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено для рассмотрения в Железнодорожный районный суд Пензы», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.
Запасливый,но без мозгов.