18.01.2019 | 13:24

В настоящий сериал превратилась семейная ссора между двумя жительницами Нижнего Ломова - теткой и племянницей.

Младшая из родственниц, неоднократно судимая за кражи, за один день совершила еще два преступления.

18 июня прошлого года она пришла к тетке в гости. Та попросила принести из другой комнаты сумку. Племянница в поисках необходимой вещи заглянула в шифоньер и увидела на верхней полке деньги. Она спрятала в карман 10 000 рублей и вскоре ушла.

Хозяйка, обнаружив пропажу заначки, немедленно обратилась в полицию. Но племянница не осталась в долгу: узнав об этом, она тоже пришла в отделение и подала заявление о том, что сожитель ее тетки якобы украл у нее два ковра и диван. Так своеобразно она решила отомстить родственнице за то, что та не захотела расставаться с деньгами.

В судебном заседании 42-летняя женщина созналась в ложном доносе, однако отрицала кражу денег. Правда, ранее она полностью признала вину, при этом заявив служителям Фемиды, что на нее оказали психологическое давление сотрудники полиции. Эти показания не нашли подтверждения.

Суд учел, что женщина совершила преступления небольшой тяжести, но имеет непогашенные судимости. В итоге рецидивистку приговорили к году лишения свободы в колонии общего режима.

«Не согласившись с приговором, осужденная подала жалобу, которую апелляционная инстанция оставила без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу 16 января 2019 года», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.