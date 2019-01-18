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Криминал | Член группы наркоторговцев настаивал в суде на невиновности отца-пенсионера

18.01.2019|15:50
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В среду, 16 января, вступил в силу приговор группе из девяти человек - четырех жителей Оренбургской области, одного пензенца и четырех жителей Бессоновского района. В группу входили молодые люди в возрасте от 22 до 35 лет, 64-летний отец одного из них и женщина 38 лет.

Члены группы признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств с использованием Интернета в крупном и особо крупном размерах.

Наркосбытчики действовали в Пензе с февраля 2017 года по январь 2018-го в виде интернет-магазина, зарегистрированного на различных сайтах, доступных для всеобщего посещения. Для бесперебойного сбыта «товара» была создана иерархическая система, разработаны специфические правила поведения и конспирации, размер заработной платы. В группе были даже «должности»: руководитель, розничный курьер-закладчик, оптовый курьер-закладчик, межрегиональный оптовый курьер-закладчик.

Обмениваясь сообщениями, соучастники получали от руководителей группы информацию о тайниках с наркотиками, забирали их, расфасовывали и делали мелкие закладки для последующего сбыта. Оплату наркодилеры получали на банковские карты и QIWI-кошельки.

«Поочередно в группу вошли сын и отец-пенсионер, проживающие в Оренбурге, еще два жителя Оренбургской области и пятеро жителей Пензенской области. Из Саратова и Московской области в Пензу было привезено около четырех килограммов наркотических средств, которые были изъяты из тайников и при обыске задержанных в начале 2018 года», - рассказали в пресс-службе Пензенского областного суда.

«Суд первой инстанции приговорил наркосбытчиков к лишению свободы на срок от пяти до восьми лет в колониях общего или строгого режима. Все осужденные обжаловали приговор, а сын оренбургского пенсионера, кроме того, настаивал на невиновности отца», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Тем не менее Пензенский областной суд оставил приговор без изменения.

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Гость|18.01.2019 16:11|

Сколько жизней покалечили,а приговор мягок.

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