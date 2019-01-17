17.01.2019 | 16:31

Как минимум четыре кражи из сетевых магазинов Городищенского района совершила женщина вместе со своей знакомой. В Пензенскую область они приехали из Волгоградской якобы торговать постельным бельем, однако бизнес не удался. Поэтому деньги на обратную дорогу им пришлось добывать преступным способом.

«Мне подружка посоветовала пойти по магазинам. Мы решились, украли шампуни, порошок, кофе. Но это первый раз у меня, я очень каюсь. Никогда не воровала и больше в жизни никогда не буду воровать», - пообещала задержанная.

Часть похищенного товара женщины продали, что-то оставили себе. Но домой, в Волгоградскую область, дамы уехать не успели - были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

«По данному факту следственным отделом УМВД России по Городищенскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «а» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет», - сообщил старший следователь СО ОМВД России по Городищенскому району Руслан Понамарев.