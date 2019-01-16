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Криминал | В Пачелме тренер получил травмы, упав в ФОКе с высоты

16.01.2019|16:27
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В Пачелме расследуется уголовное дело о нарушении требований охраны труда, из-за которого тренер-преподаватель районной ДЮСШ получил тяжелые травмы.

ЧП произошло 17 октября 2018 года. Директор детско-юношеской спортивной школы отдал тренеру устное распоряжение заменить плафоны в ФОКе «Старт».

Леса, на которые залез спортсмен, чтобы выполнить работу, покачнулись, и мужчина рухнул с высоты. Медики диагностировали у него переломы бедренной и локтевой костей, а также закрытую черепно-мозговую травму.

«Устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, ответственные за соблюдение требований охраны труда. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Это не первый случай, когда жители Пензенской области получают травмы на работе при падении с высоты. Так, 30 октября 2018 года 55-летний работник ООО «Маслозавод «Пензенский» повредил легкое, упав с высоты более 1,8 метра. Ранее, в марте, на производстве погиб сотрудник пивоваренного завода «Самко».

Источник — фото: Pixabay.com
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Гость|16.01.2019 17:40|

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