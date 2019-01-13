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Криминал | 22-летний пензенец рассказал о тайнике с наркотиком на улице Калинина

13.01.2019|11:07
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В Кузнецке проводится проверка в отношении 22-летнего молодого человека из Пензы. Его подозревают в хранении наркотиков в крупном размере.

Полицейские получили информацию о том, что парень причастен к незаконной деятельности, и при досмотре нашли у него гриппер-пакет с порошкообразным веществом светлого цвета массой 1,05 грамма. Экспертиза установила, что это производное наркотика N-метилэфедрон.

Пензенец рассказал, что заказал наркотик в Интернете и забрал из так называемой закладки около одного из домов на улице Калинина.

«Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Гость|13.01.2019 12:20|

заработал на мопед...

Гость|13.01.2019 12:44|

Ну и дать дуре на первый раз лет 15 хотя бы.

Гость|13.01.2019 12:47|

penzainform.ru писал(a):

Пензенец рассказал, что заказал наркотик в Интернете
Не заказал бы пензенец - заказали бы солдаты НАТО!

Имя: Гость
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