13.01.2019 | 11:07

В Кузнецке проводится проверка в отношении 22-летнего молодого человека из Пензы. Его подозревают в хранении наркотиков в крупном размере.

Полицейские получили информацию о том, что парень причастен к незаконной деятельности, и при досмотре нашли у него гриппер-пакет с порошкообразным веществом светлого цвета массой 1,05 грамма. Экспертиза установила, что это производное наркотика N-метилэфедрон.

Пензенец рассказал, что заказал наркотик в Интернете и забрал из так называемой закладки около одного из домов на улице Калинина.

«Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.