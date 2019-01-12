12.01.2019 | 16:14

Ночью из торговой точки пропали 100 тысяч рублей. О том, что в магазине побывали воры, свидетельствовало разбитое окно. В тот же день в полицию обратилась девушка, у которой из квартиры были похищены драгоценности на общую сумму 60 тысяч.

У сотрудников правоохранительных органов возникло подозрение, что кражи - дело рук одного и того же человека. Впоследствии оно подтвердилось.

«В результате лицо, совершившее данные преступления, было установлено. Им оказался житель Ульяновской области 1982 года рождения. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства», - сообщил следователь отдела ОП № 2 УМВД России по г. Пензе Михаил Грушкин.

Выяснилось, что подозреваемый был знаком с потерпевшей, часто бывал у нее в квартире и знал, где она хранит свои украшения. При этом девушка работала продавцом в том самом магазине, куда он тоже неоднократно заходил.

«Подозреваемый сознался в совершении преступлений и в содеянном раскаялся. Мужчина пояснил, что на тот момент ему очень нужны были денежные средства. С его слов, похищенные из магазина денежные средства и вырученные от продажи золотых изделий он проиграл в букмекерских конторах», - добавил Михаил Грушкин.

Задержанный находится под стражей. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.