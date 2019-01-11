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Криминал | В Белинском районе обсуждают гибель сельчанина от руки супруги

11.01.2019|14:57
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Жители села Пушанино Белинского района обсуждают произошедшую в их населенном пункте трагедию: жена лишила жизни мужа. По предварительным данным, трагедия произошла в ночь с 5 на 6 января.

О произошедшем ИА «ПензаИнформ» рассказала местная жительница. По ее словам, 31-летняя сельчанка нанесла 43-летнему мужчине порядка 25 ножевых ударов.

«Позавчера погибшего похоронили», - добавила женщина. О том, что стало причиной расправы сельчанки над супругом, она не сообщила.

Следственные органы пока не прокомментировали произошедшее.

Источник — фото: Pixabay.com
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Гость|11.01.2019 15:12|

Бухать не нужно.

Гость|11.01.2019 15:32|

Бедная женщина

Гость|11.01.2019 15:35|

По себе знаю, когда мужчина нетрезв, и сильно нетрезв, и переходит всякие границы, то это большая беда. Для всех.

Имя: Гость
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