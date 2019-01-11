11.01.2019 | 14:57

Жители села Пушанино Белинского района обсуждают произошедшую в их населенном пункте трагедию: жена лишила жизни мужа. По предварительным данным, трагедия произошла в ночь с 5 на 6 января.

О произошедшем ИА «ПензаИнформ» рассказала местная жительница. По ее словам, 31-летняя сельчанка нанесла 43-летнему мужчине порядка 25 ножевых ударов.

«Позавчера погибшего похоронили», - добавила женщина. О том, что стало причиной расправы сельчанки над супругом, она не сообщила.

Следственные органы пока не прокомментировали произошедшее.