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Криминал | В Земетчинском районе пьяный тракторист разъезжал по селу

10.01.2019|15:35
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Штраф от 200 000 до 300 000 рублей или лишение свободы на срок до двух лет грозят жителю Земетчинского района.

49-летний мужчина любил в нетрезвом виде прокатиться с ветерком, да не на легковом автомобиле, а на тяжелой технике. Сотрудники ГИБДД задержали его в селе Оторма, по которому он ехал на тракторе Т-16.

Освидетельствование подтвердило: мужчина пьян. Выяснилось, что он не в первый раз садится за руль подшофе и уже подвергался административному наказанию. Теперь ему грозит более серьезная кара: возбуждено уголовное дело.

«Если вы стали очевидцем вождения транспортного средства лицом, находящимся в состоянии опьянения, сразу же сообщите об этом в полицию или по телефону 02 (со стационарного телефона) или 102 (с мобильного телефона). Помните: возможно, ваша активная гражданская позиция поможет предотвратить беду!» - обращается к жителям региона пресс-служба Управления МВД России по Пензенской области.

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Гость|10.01.2019 15:53|

Он сохранил антикварный Т-16? Медалю ему.

Гость|10.01.2019 15:55|

Да что вы говорите! Тракторист, да пьяный! Да на тракторе разъезжает по селу! Быть такого просто не может.

Гость|10.01.2019 16:01|

penzainform.ru писал(a):

да не на легковом автомобиле, а на тяжелой технике
Т-16 тяжёлая техника???? серьёзна?? современный кроссовер тяжелее!!!

Гость|10.01.2019 16:01|

А исчо трактористы в Земеченском районе есть? Как посевная так господа полицейские по тракторам да сеялкам рассядутся?

Гость|10.01.2019 16:24|

Давно не видел трактор в селе. Сейчас в селах то больше на машинах, пьяного тракториста можно в книгу рекордов заносить.

Гость|10.01.2019 16:45|

Отмечал назначение нового районного прокурора

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И отчепитесь от мужика!

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