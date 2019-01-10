10.01.2019 | 15:35

Штраф от 200 000 до 300 000 рублей или лишение свободы на срок до двух лет грозят жителю Земетчинского района.

49-летний мужчина любил в нетрезвом виде прокатиться с ветерком, да не на легковом автомобиле, а на тяжелой технике. Сотрудники ГИБДД задержали его в селе Оторма, по которому он ехал на тракторе Т-16.

Освидетельствование подтвердило: мужчина пьян. Выяснилось, что он не в первый раз садится за руль подшофе и уже подвергался административному наказанию. Теперь ему грозит более серьезная кара: возбуждено уголовное дело.

«Если вы стали очевидцем вождения транспортного средства лицом, находящимся в состоянии опьянения, сразу же сообщите об этом в полицию или по телефону 02 (со стационарного телефона) или 102 (с мобильного телефона). Помните: возможно, ваша активная гражданская позиция поможет предотвратить беду!» - обращается к жителям региона пресс-служба Управления МВД России по Пензенской области.