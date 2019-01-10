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Криминал | Ревнивый житель Пензенского района получил 15 ударов ножом в гостях

10.01.2019|13:31
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В Колышлейском районе 31-летнего местного жителя, ранее судимого за кражи, обвиняют в убийстве 39-летнего мужчины из Пензенского района.

Следствие установило, что 3 января они встретились в гостях у общих знакомых в деревне Немчиновке, где вместе выпивали. Каждый из них был с подругой.

В процессе застолья старший из мужчин приревновал к младшему свою женщину и нецензурно выругался. Разозлившись, его оппонент схватил нож и 15 раз ударил обидчика.

На следующий день потерпевший скончался в областной клинической больнице от колото-резаного ранения живота с повреждением внутренних органов.

«Злоумышленнику предъявлено обвинение в убийстве. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, закрепляется доказательственная база, назначены судебно-медицинские, биологическая, цитологическая и судебно-психиатрическая экспертизы.

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Гость|10.01.2019 13:40|

Вот это любовь! Завидуйте слабые мужчины

Гость|10.01.2019 13:45|

Будни Буртасской агломерации

Гость|10.01.2019 13:53|

Гость писал(a):

Вот это любовь!
Дура,это не любовь,а интоксикация организма.Гость писал(a):
Завидуйте слабые мужчины
Дура,только слабые мужчины хватаются за нож !

Имя: Гость
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