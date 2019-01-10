10.01.2019 | 13:31

В Колышлейском районе 31-летнего местного жителя, ранее судимого за кражи, обвиняют в убийстве 39-летнего мужчины из Пензенского района.

Следствие установило, что 3 января они встретились в гостях у общих знакомых в деревне Немчиновке, где вместе выпивали. Каждый из них был с подругой.

В процессе застолья старший из мужчин приревновал к младшему свою женщину и нецензурно выругался. Разозлившись, его оппонент схватил нож и 15 раз ударил обидчика.

На следующий день потерпевший скончался в областной клинической больнице от колото-резаного ранения живота с повреждением внутренних органов.

«Злоумышленнику предъявлено обвинение в убийстве. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, закрепляется доказательственная база, назначены судебно-медицинские, биологическая, цитологическая и судебно-психиатрическая экспертизы.