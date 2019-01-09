09.01.2019 | 10:38

38-летнего жителя села Балкашино Белинского района обвиняют в убийстве 45-летнего зареченца и грабеже.

По данным следствия, вечером 14 декабря 47-летняя жена рассказала сельчанину о том, что на сайте знакомств переписывается с мужчиной из закрытого города. Супруги решили пригласить его к себе и ограбить.

Около 22:00 зареченец приехал в село Балкашино, захватив с собой продукты и алкоголь. При этом хозяин дома представился не мужем, а родственником женщины.

Гостя посадили за стол, а когда он опьянел, опустили на пол. Сельчанка стала лазить по карманам его куртки и вытаскивать оттуда деньги.

«Потерпевший увидел, что супруга обвиняемого похитила его деньги, и начал высказывать претензии по этому поводу. Обвиняемый нанес ему не менее двух ударов кулаками по лицу. После чего сам начал проверять карманы его куртки, вытащив еще несколько купюр.

В общей сложности вдвоем супруги открыто похитили около 5 тысяч рублей», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Затем хозяин вывел гостя из дома и продолжил избивать на улице. Он положил зареченца на пластмассовый коврик из багажника машины и оттащил в кусты, к водонапорной башне, где как минимум четыре раза ударил металлической банкой из-под краски по голове. Когда жертва перестала подавать признаки жизни, злоумышленник ушел домой.

Женщина сожгла все вещи знакомого в печи, чтобы скрыть следы преступления. Однако через два дня, 16 декабря, тело зареченца нашел местный охотник. После судебно-медицинской экспертизы установили, что погибший скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.

Личность сельчанина, причастного к убийству, установили в течение суток. Ему предъявили обвинение в убийстве и грабеже, его жене - в грабеже. Им обоим по решению суда избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В содеянном они сознались.

«Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством, его супруга - за совершение кражи», - уточнила Татьяна Махницкая.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления, закрепляют доказательственную базу. Назначены судебно-медицинские, биологическая, цитологическая и судебно-психиатрическая экспертизы.