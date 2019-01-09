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Криминал | Зареченца убили на свидании с женщиной с сайта знакомств

09.01.2019|10:38
Печать

38-летнего жителя села Балкашино Белинского района обвиняют в убийстве 45-летнего зареченца и грабеже.

По данным следствия, вечером 14 декабря 47-летняя жена рассказала сельчанину о том, что на сайте знакомств переписывается с мужчиной из закрытого города. Супруги решили пригласить его к себе и ограбить.

Около 22:00 зареченец приехал в село Балкашино, захватив с собой продукты и алкоголь. При этом хозяин дома представился не мужем, а родственником женщины.

Гостя посадили за стол, а когда он опьянел, опустили на пол. Сельчанка стала лазить по карманам его куртки и вытаскивать оттуда деньги.

«Потерпевший увидел, что супруга обвиняемого похитила его деньги, и начал высказывать претензии по этому поводу. Обвиняемый нанес ему не менее двух ударов кулаками по лицу. После чего сам начал проверять карманы его куртки, вытащив еще несколько купюр.

В общей сложности вдвоем супруги открыто похитили около 5 тысяч рублей», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Затем хозяин вывел гостя из дома и продолжил избивать на улице. Он положил зареченца на пластмассовый коврик из багажника машины и оттащил в кусты, к водонапорной башне, где как минимум четыре раза ударил металлической банкой из-под краски по голове. Когда жертва перестала подавать признаки жизни, злоумышленник ушел домой.

Женщина сожгла все вещи знакомого в печи, чтобы скрыть следы преступления. Однако через два дня, 16 декабря, тело зареченца нашел местный охотник. После судебно-медицинской экспертизы установили, что погибший скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.

Личность сельчанина, причастного к убийству, установили в течение суток. Ему предъявили обвинение в убийстве и грабеже, его жене - в грабеже. Им обоим по решению суда избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В содеянном они сознались.

«Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством, его супруга - за совершение кражи», - уточнила Татьяна Махницкая.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления, закрепляют доказательственную базу. Назначены судебно-медицинские, биологическая, цитологическая и судебно-психиатрическая экспертизы.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость|09.01.2019 11:03|

В тюрьме уже убили обвеняемого не дожил до суда.Убитый был не из простых зеков за которого на тюрме поплатился обвиняемый.

Гость|09.01.2019 11:03|

penzainform.ru писал(a):

«Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством, его супруга - за совершение кражи»
Достойные граждане, достойные..

Гость|09.01.2019 11:10|

вечером 14 декабря 47-летняя жена рассказала сельчанину о том, что на сайте знакомств переписывается с мужчиной 

Это что ? Из журналистов ктото пьян или находится под воздействием препаратов . Да за такое надо принудительно лечить в дурке . Чья жена ? Почему она рассказала односельчанину ? Где тогда муж ? Если она рассказала мужу то муж должен был мочить её .

Гость|09.01.2019 11:15|

«Потерпевший увидел, что супруга обвиняемого похитила его деньги, 

А вот это вообще щедеврально . Это жертва журналистики . Потерпевший уже заранее определил кто будет обвиняемым в убийстве . Да точно в дурку ложить надо .

Гость|09.01.2019 11:22|

четыре раза ударил металлической банкой из-под краски по голове

Мистика . Не может быть . Банкой по голове и на глухаря ? Я кирпичи об голову ломаю и хоть бы хрен .

Гость|09.01.2019 11:27|

Убили из-за 5 тысяч. Куда катится этот мир?

Гость|09.01.2019 11:31|

Гость|09.01.2019 11:27|

Убили из-за 5 тысяч. Куда катится этот мир?

Так получается они могли завалить его и не зная сколько у него денег в кармане .

Гость|09.01.2019 11:34|

Гость писал(a):

«Потерпевший увидел, что супруга обвиняемого похитила его деньги,

А вот это вообще щедеврально . Это жертва журналистики . Потерпевший уже заранее определил кто будет обвиняемым в убийстве . Да точно в дурку ложить надо .

Гость писал(a):
«Потерпевший увидел, что супруга обвиняемого похитила его деньги,

А вот это вообще щедеврально . Это жертва журналистики . Потерпевший уже заранее определил кто будет обвиняемым в убийстве . Да точно в дурку ложить надо .

Не ложИть, а лОжить

Гость|09.01.2019 11:36|

penzainform.ru писал(a):

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством, его супруга - за совершение кражи»,

Сладкая парочка. Повесить обоих на водонапорной башне вверх ногами.

Гость|09.01.2019 11:39|

Так повесили уже.Скончался на висилице обвиняемый в тюрьме.родители уже труп для захоронения забрали.

Гость|09.01.2019 11:41|

penzainform.ru писал(a):

Гостя посадили за стол, а когда он опьянел, опустили
Приехал один такой на свидание, ужрался до потери чувства, женишок.

Имя: Гость
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