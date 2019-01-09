09.01.2019 | 14:01

49-летнего жителя Кузнецка оштрафовали за закупку и хранение спиртосодержащей продукции без лицензии в крупном размере.

Весной 2017 года на заправке возле Сызрани в Самарской области незнакомец предложил ему купить у него спирт. Кузнечанин, не долго думая, взял 48 пятилитровых канистр на общую сумму 122 880 рублей.

Вернувшись в свой город, мужчина сложил товар в гараже у родственника. Не являясь предпринимателем и не имея лицензии, он стал перепродавать алкоголь знакомым.

Часть купленного злоумышленник использовал в личных целях: зимой он разводил спирт и заливал в автомобиль в качестве незамерзающей жидкости.

В суде мужчина полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и попросил строго его не наказывать. Кузнечанин объяснил, что пошел на преступление из-за тяжелого материального положения: он нигде не работает и ухаживает за больной матерью.

В итоге его приговорили к штрафу в размере 300 000 рублей.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Кузнецкого районного суда.