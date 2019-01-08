08.01.2019 | 17:58

Ущерб на 48 тысяч рублей нанесли двое мужчин четырем торговым точкам Пензы, причем воровали хитроумным способом.

«К нам зашли двое нерусских людей, мужчин, прилично одетых. Один из них сделал вид, что он вообще не разговаривает по-русски, пытался мне объяснить, что ему нужны подарочные сертификаты. Договорились, что на сумму 2 000 рублей», - рассказала потерпевшая.

Потенциальный покупатель протянул пятитысячную ассигнацию, но сдачей остался недоволен: якобы хотел получить ее другими купюрами.

«Он в этот момент взял у меня кошелек из рук, достал все деньги оттуда, раскрыл их веером, пытался что-то объяснить, я забрала все обратно и положила на полку. А потом, когда они ушли, я хотела как раз все обратно в кошелек сложить и обнаружила, что там не хватает крупной суммы денег», - добавила женщина.

Дама позвонила в полицию. Оказалось, что подобные обращения поступили еще из ряда магазинов. Сотрудники правоохранительных органов в курсе, как производится такая манипуляция, когда в удобный момент часть чужих денег исчезает в рукаве злоумышленника. Она называется «подлом купюр».

«Сотрудники полиции установили личности предполагаемых преступников. Ими оказались двое жителей города Саратова, 1985 и 1987 годов рождения. По данному факту в следственной части следственного управления УМВД России по Пензенской области возбуждено уголовное дело», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Мужчины задержаны. Им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.