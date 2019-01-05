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Криминал | Пензенский охотник может лишиться свободы за хранение патронов

05.01.2019|16:54
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«Прощай, оружие» - так был вынужден сказать один из пензенских охотников, когда его лишили лицензии на хранение и ношение огнестрельного. Это произошло после того как мужчину осудили за совершения преступления.

Однако избавился он далеко не от всего арсенала. Боеприпасы обнаружили сотрудники полиции по месту жительства гражданина во время профилактического рейда.

«В количестве более 500 изъятые патроны были направлены для проведения судебной баллистической экспертизы, из которой стало известно, что более 300 изъятых патронов относятся к нарезному огнестрельному оружию и запрещены законодательством для свободного обращения, хранения и ношения», - сообщил начальник отдела дознания ОП № 2 УМВД России по г. Пензе Владимир Клишин.

По факту обнаружения боеприпасов возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

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