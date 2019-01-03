03.01.2019 | 17:14

За превышение «скорости» (так называется синтетический наркотик) 21-летнему жителю Самарской области в Пензе грозит суровое наказание. Государственное обвинение в лице прокуратуры Ленинского района непреклонно: преступление серьезное.

«Покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием Интернета группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере», - уточнила старший помощник прокурора Ленинского района г. Пензы Татьяна Ножкина.

Это более полукилограмма опасного вещества. Молодого человека суд признал виновным в совершении преступления.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет 6 месяцев. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима», - добавила Татьяна Ножкина.