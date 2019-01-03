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Криминал | В Пензе осудили жителя Самарской области, пытавшегося сбыть «скорость»

03.01.2019|17:14
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За превышение «скорости» (так называется синтетический наркотик) 21-летнему жителю Самарской области в Пензе грозит суровое наказание. Государственное обвинение в лице прокуратуры Ленинского района непреклонно: преступление серьезное.

«Покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием Интернета группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере», - уточнила старший помощник прокурора Ленинского района г. Пензы Татьяна Ножкина.

Это более полукилограмма опасного вещества. Молодого человека суд признал виновным в совершении преступления.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет 6 месяцев. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима», - добавила Татьяна Ножкина.

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