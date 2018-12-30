30.12.2018 | 14:16

Интернет-мошенник выманил у юного зареченца деньги, посылая сообщения со страницы его приятеля в социальной сети.

«Друг» попросил у несовершеннолетнего жителя закрытого города в долг 7 200 рублей. Не заподозрив подвоха и не связавшись с ним лично для проверки информации, молодой человек через мобильное приложение перевел указанную сумму.

Позже выяснилось, что переписывался он не с приятелем: страницу того взломали. 43-летняя мать обманутого юноши обратилась в полицию.

«Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.