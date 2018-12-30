Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|30 дек 2018|20:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-14oC
-12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-17oC
-10oC
Завтра | Облачно |
  79.46  |  $  69.47

Криминал | Юный зареченец подарил интернет-мошеннику 7 200 рублей

30.12.2018|14:16
Печать

Интернет-мошенник выманил у юного зареченца деньги, посылая сообщения со страницы его приятеля в социальной сети.

«Друг» попросил у несовершеннолетнего жителя закрытого города в долг 7 200 рублей. Не заподозрив подвоха и не связавшись с ним лично для проверки информации, молодой человек через мобильное приложение перевел указанную сумму.

Позже выяснилось, что переписывался он не с приятелем: страницу того взломали. 43-летняя мать обманутого юноши обратилась в полицию.

«Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 