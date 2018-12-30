30.12.2018 | 15:48

18 человек обманул мужчина 1977 года рождения и заработал на этом около двух миллионов рублей. Мошенник создал фиктивное юридическое лицо и заключил ряд договоров на поставку металлоконструкций, причем взятые на себя обязательства исполнять даже не собирался. Его жертвами стали жители разных регионов России.

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время в следственном отделе проводятся следственные действия и мероприятия, направленные на сбор и систематизацию доказательств», - сообщила заместитель начальника СО СУ УМВД России по городу Пензе Татьяна Спицына.

По ее словам, санкции соответствующей статьи предусматривают наказание на срок свыше пяти лет лишения свободы.

Кстати, похищенные деньги мужчина потратил на погашение собственных кредитных обязательств.