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Криминал | Мошенник потратил похищенные деньги на погашение кредитных обязательств

30.12.2018|15:48
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18 человек обманул мужчина 1977 года рождения и заработал на этом около двух миллионов рублей. Мошенник создал фиктивное юридическое лицо и заключил ряд договоров на поставку металлоконструкций, причем взятые на себя обязательства исполнять даже не собирался. Его жертвами стали жители разных регионов России.

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время в следственном отделе проводятся следственные действия и мероприятия, направленные на сбор и систематизацию доказательств», - сообщила заместитель начальника СО СУ УМВД России по городу Пензе Татьяна Спицына.

По ее словам, санкции соответствующей статьи предусматривают наказание на срок свыше пяти лет лишения свободы.

Кстати, похищенные деньги мужчина потратил на погашение собственных кредитных обязательств.

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Гость|30.12.2018 16:07|

Зря гасил и не пожил вволю...

Гость|30.12.2018 18:27|

penzainform.ru писал(a):

. Мошенник создал фиктивное юридическое лицо и заключил ряд договоров на поставку металлоконструкций, причем взятые на себя обязательства исполнять даже не собирался.
Наверное пострадавшие не слышали главной песенки в их жизни.

Покуда есть на свете дураки,

обманом жить нам, стало быть, с руки.

Какое небо голубое!

Мы не сторонники разбоя.

На дурака не нужен нож:

ему с три короба наврешь --

и делай с ним что хошь.

Гость|30.12.2018 18:28|

Гость писал(a):

Зря гасил и не пожил вволю...

Сидеть ему не пересидеть.

Имя: Гость
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