30.10.2018 | 16:24

На рекламе интернет-магазинов, торгующих запрещенными препаратами, решил заработать житель Пензы 1995 года рождения. Он изготовлял печатную продукцию пронаркотического содержания - стикеры с информацией о том, где можно приобрести зелье.

Но его незаконная деятельность не осталась незамеченной сотрудниками правоохранительных органов. Молодого человека задержали.

«Пошел в магазин купить поесть. Взяли под мышки и в машину повели», - рассказал подозреваемый.

Работал пензенец по предварительным заказам, в основном они поступали из Москвы, а также из других городов России.

Всего молодой человек изготовил около шести тысяч стикеров.

«Сотрудники УМВД России по Пензенской области напоминают всем жителям города Пензы и Пензенской области, что за данный вид правонарушений предусмотрена административная ответственность по статье 6.13 КоАП РФ, а именно незаконная реклама и пропаганда наркотических средств», - сообщила заместитель начальника отдела УНК УМВД России по Пензенской области Ирина Осетрова.