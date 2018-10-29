Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|29 окт 2018|16:20
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  75.04  |  $  65.81
 

Криминал | Вынесен приговор зареченцу, развращавшему детей в соцсети

29.10.2018|15:24
Печать

Суд вынес приговор 39-летнему жителю Заречного, который обменивался с детьми интимными фото и разговаривал о сексе.

Мужчину признали виновным в действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, с использованием его беспомощного состояния, а также в развратных действиях и незаконном обороте порнографических материалов, в том числе с изображением несовершеннолетних.

С января по март 2017 года зареченец в социальной сети переписывался с 10-летней девочкой и отправлял ей собственные интимные фотографии. В процессе общения он вынудил ребенка прислать ему свои снимки в обнаженном виде.

«В начале августа 2017 года фотографии аналогичного содержания житель Заречного направлял девочке 2006 года рождения, полагая при этом, что ей 13 лет. Также он вел с ней разговоры на сексуальные темы», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

Кроме того, с января по март того же года мужчина распространял в одной из социальных сетей порнографические материалы.

Суд назначил зареченцу наказание в виде 12 лет 6 месяцев колонии строгого режима и 2 лет ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

0
0
0
0
 
Гость|29.10.2018 15:44|

Лучше в дурку и колоть до "овоща".

Гость|29.10.2018 15:46|

А зареченские смишки что об этом молчат?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 