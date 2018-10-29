29.10.2018 | 15:24

Суд вынес приговор 39-летнему жителю Заречного, который обменивался с детьми интимными фото и разговаривал о сексе.

Мужчину признали виновным в действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, с использованием его беспомощного состояния, а также в развратных действиях и незаконном обороте порнографических материалов, в том числе с изображением несовершеннолетних.

С января по март 2017 года зареченец в социальной сети переписывался с 10-летней девочкой и отправлял ей собственные интимные фотографии. В процессе общения он вынудил ребенка прислать ему свои снимки в обнаженном виде.

«В начале августа 2017 года фотографии аналогичного содержания житель Заречного направлял девочке 2006 года рождения, полагая при этом, что ей 13 лет. Также он вел с ней разговоры на сексуальные темы», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

Кроме того, с января по март того же года мужчина распространял в одной из социальных сетей порнографические материалы.

Суд назначил зареченцу наказание в виде 12 лет 6 месяцев колонии строгого режима и 2 лет ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.