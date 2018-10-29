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Криминал | В Сосновоборске три брата пошли под суд за попытку защитить начальника

29.10.2018|12:58
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В Сосновоборске на скамье подсудимых оказались сразу три брата, старшему из которых 40 лет, среднему - 35, а младшему 31. Все трое обвиняются в одном преступлении - ложных свидетельских показаниях в суде.

В феврале братьев допрашивали по уголовному делу в отношении их работодателя. Ему инкриминировалась незаконная рубка леса, ущерб государству от которой составил более 17 млн рублей.

Во время судебного слушания братья изменили показания, которые они дали в ходе следствия. Они сослались на давление со стороны следственных органов, однако пояснить, в чем оно заключается, не смогли.

Работа следователя, который вел уголовное дело, была проверена, нарушений не установлено.

Суд пришел к выводу о том, что трое братьев, материально зависящие от подсудимого, поменяли свои показания для придания законного вида произведенной рубке деревьев. В основу приговора браконьеру, оштрафованному на 1,3 млн рублей, легли показания братьев, данные на предварительном следствии. Они полностью согласовывались с показаниями других участников процесса.

Так братья из свидетелей стали обвиняемыми. Во время расследования уголовных дел и на судебном заседании они признались в том, что солгали суду, чтобы помочь своему начальнику избежать ответственности.

В зависимости от роли каждого в совершении преступления, а также наличия смягчающих и отягчающих обстоятельств суд оштрафовал младшего брата на 10 тысяч, среднего - на 12 тысяч рублей. Старший приговорен к 8 месяцам исправительных работ с удержанием из заработной платы 15% в доход государства.

«В отношении двоих братьев приговор вступил в законную силу, срок на обжалование третьего приговора еще не истек», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Гость|29.10.2018 13:45|

penzainform.ru писал(a):

незаконная рубка леса, ущерб государству от которой составил более 17 млн рублей.
penzainform.ru писал(a):
В основу приговора браконьеру, оштрафованному на 1,3 млн рублей
Ничего не понятно, где остальные деньги?

Гость|29.10.2018 13:50|

это судебные издержки

Имя: Гость
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