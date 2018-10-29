29.10.2018 | 13:53

В субботу, 27 октября, в баре «Континент» на улице Кирова в Пензе произошел инцидент. У одной из посетительниц, отлучившейся от столика, из сумки пропали сотовый телефон, паспорт и деньги.

Женщина не растерялась: она рассказала о произошедшем администратору бара и посмотрела запись с камер наблюдения. На видео было запечатлено, как двое молодых людей подходят к ее сумочке.

Работник кафе обратился в правоохранительные органы. На место происшествия прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Посетительница указала на подозреваемых молодых людей, и бойцы задержали их.

«Для дальнейшего разбирательства 20-летние подозреваемые были переданы полицейским», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.