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Криминал | Молодой житель Каменского района погиб от руки родного брата

29.10.2018|14:26
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37-летний житель Каменского района обвиняется в убийстве 28-летнего брата.

Трагедия произошла вечером 23 октября. Братья сначала выпили вдвоем, а затем отправились в гости к знакомому, живущему на станции Студенец, где продолжили банкет.

Во время застолья между пришедшими то и дело вспыхивали ссоры, но до драки дело не доходило. На очередном витке конфликта младший брат начал вытаскивать старшего из кухни. Тот разозлился, схватил со стола нож и нанес родственнику смертельный удар в грудь.

«Обвиняемый заключен под стражу. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Назначены судебные медицинская и биологическая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Источник — фото: penza.sledcom.ru
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