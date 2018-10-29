29.10.2018 | 14:26

37-летний житель Каменского района обвиняется в убийстве 28-летнего брата.

Трагедия произошла вечером 23 октября. Братья сначала выпили вдвоем, а затем отправились в гости к знакомому, живущему на станции Студенец, где продолжили банкет.

Во время застолья между пришедшими то и дело вспыхивали ссоры, но до драки дело не доходило. На очередном витке конфликта младший брат начал вытаскивать старшего из кухни. Тот разозлился, схватил со стола нож и нанес родственнику смертельный удар в грудь.

«Обвиняемый заключен под стражу. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Назначены судебные медицинская и биологическая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.