26.10.2018 | 16:23

Суд вынес приговор 40-летнему жителю села Нижняя Елюзань Городищенского района, угрожавшему убить трех членов семьи и избившему мать деревянной скалкой.

Преступление было совершено в мае 2018 года. Во время ссоры с женой пьяный сельчанин заперся с ней в спальне и начал душить. Их сын сумел открыть замок, вбежал в спальню родителей и отвлек отца на себя.

Тот выскочил за сыном в прихожую, следом выбежала жена. Мужчина вооружился кухонным ножом. Размахивая им, он приблизился к домочадцам, угрожая зарезать обоих.

На шум подошла мать дебошира. Тот вырвал скалку, которую она держала в руках, и начал избивать старушку, которая к тому же является инвалидом I группы. При этом в другой руке он по-прежнему держал нож и угрожал убить всех троих - и мать, и жену, и сына.

В судебном заседании мужчина настаивал на том, что никому не угрожал и не бил. Тем не менее суд счел его вину доказанной. При вынесении приговора служители Фемиды учли, что на его иждивении находится малолетний ребенок.

«В итоге виновному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года, а также взысканы расходы на лечение матери в размере 8 078 руб. 43 коп.», - сообщили в пресс-службе Городищенского районного суда.