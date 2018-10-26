26.10.2018 | 17:50

Мужчина не позволил пожилой женщине стать жертвой мошенника. В этом ему помогли современное средство связи, смекалка и совесть.

«87-летняя жительнице Октябрьского района поступил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником полиции, который сообщил, что ее сын стал зачинщиком драки и на данный момент задержан. Мнимый сотрудник полиции пояснил: возмещения ущерб потерпевшей стороне и в целях прекращения разбирательств ей необходимо передать курьеру денежные средства в сумме 30 тысяч рублей», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 2 УМВД России по г. Пензе Марина Моисеева.

Женщина пошла на сделку с незнакомцем. К ней приехал курьер. Пенсионерка тогда еще не знала, что это ее будущий спаситель, и передала мужчине деньги. Тот, следуя указаниям «сына» старушки, отправился искать терминалы, чтобы положить средства на телефон злоумышленника, но не нашел (пятитысячные купюры нигде не принимали).

Неизвестный настаивал на переводе, предлагая все большую сумму за услуги таксиста.

««В банк съезди». - «Что, еще в банк поеду? Вот сейчас отвезу обратно деньги твоей матери, кто там она, да и все». - «Не надо, слушай, ты возьми себе пять тысяч, только положи деньги, мне срочно нужны деньги!» И здесь у меня уже сомнения все сразу отпали, пять тысяч дает - это, значит, мошенник», - рассказал мужчина.

Честный курьер вернул деньги незадачливой «должнице», строго-настрого наказав пенсионерке не доверять незнакомцам. Личность мошенника устанавливают сотрудники полиции.